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Gaziantep FK, Vanspor'u yendi!

Gaziantep FK, hazırlık maçında Vanspor'u 3-1 mağlup etti.

calendar 23 Temmuz 2025 22:06
Haber: AA, Fotoğraf: Gaziantepfk.org
Gaziantep FK, Vanspor'u yendi!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Vanspor'u 3-1 yendi.

Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gaziantep FK,, Trendyol 1. Lig takımlarından Vanspor ile karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada kırmızı-siyahlı ekibin gollerini Alexandru Maxim, Ali Mevran Ablak ve Kacper Kozlowski attı.

Vanspor'un tek golünü ise Emre Batuhan Adıgüzel kaydetti.

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