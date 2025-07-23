Gaziantep FK, Vanspor'u yendi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Vanspor'u 3-1 yendi.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gaziantep FK,, Trendyol 1. Lig takımlarından Vanspor ile karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada kırmızı-siyahlı ekibin gollerini Alexandru Maxim, Ali Mevran Ablak ve Kacper Kozlowski attı.
Vanspor'un tek golünü ise Emre Batuhan Adıgüzel kaydetti.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gaziantep FK,, Trendyol 1. Lig takımlarından Vanspor ile karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada kırmızı-siyahlı ekibin gollerini Alexandru Maxim, Ali Mevran Ablak ve Kacper Kozlowski attı.
Vanspor'un tek golünü ise Emre Batuhan Adıgüzel kaydetti.