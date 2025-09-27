27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
0-010'
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-090'
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
0-1DA
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
0-027'
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-026'
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
0-226'
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1DA
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Gaziantep FK - Samsunspor ile puanları paylaştı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

calendar 27 Eylül 2025 19:01 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 19:38
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK - Samsunspor ile puanları paylaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Samsunspor, 4. dakikada Rick van Drongelen'in golüyle 1-0 öne geçti. 19. dakikada Cherif Ndiaye farkı ikiye çıkardı. Gaziantep FK, 45. dakikada Christopher Lungoyi'nin golüyle farkı bire indirdi ve ilk yarı Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Gaziantep FK, Myenty Abena'nın golüyle eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Samsunspor'da Cherif Ndiaye, 37. ve 45+5. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 11 yaptı. Samsunspor ise 12 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gaziantep FK, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Gaziantep FK-Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 



4.⁠ ⁠dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde Satka'nın indirdiği topu kontrol eden Drongelen'in röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1.

19.⁠ ⁠dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde top üst direkten döndü. Cherif Ndiaye, önünde kalan topa topukla vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

21.⁠ ⁠dakikada Rodrigues'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top, kaleci Okan Kocuk'un da müdahalesiyle üst direğe çarparak kornere gitti.

39.⁠ ⁠dakikada Camara'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta topu kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.

42.⁠ ⁠dakikada Holse'nin sol kanattan gönderdiği pasla buluşan Coulibaly'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top, kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağından auta gitti.

45.⁠ ⁠dakikada ceza sahası içerisinde Camara'nın pasıyla buluşan Lungoyi'nin yaptığı plase vuruşta top kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluştu: 1-2.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56.⁠ ⁠dakikada Melih Kabasakal'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı. 

72.⁠ ⁠dakikada Rodrigues'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk'tan dönen top, Bayo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta topu kaleci Okan Kocuk tekrar uzaklaştırdı.

75.⁠ ⁠dakikada sağ kanattan korneri kullanan Lungoyi, topu yanında bulunan Rodrigues'e verdi. Rodrigues'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Abena'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2. 

83.⁠ ⁠dakikada Ntcham'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top, kalenin üstünden auta gitti.

86.⁠ ⁠dakikada Perez'in soldan pasıyla ceza sahasında buluşan Kozlowski'nin vuruşunda top, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı. 

89.⁠ ⁠dakikada Rodrigues'in soldan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Abena'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 30 Lungoyi), Arda Kızıldağ, Abena, Luis Perez, Kozlowski, Melih Kabasakal (Dk. 87 Bacuna), Rodrigues, Sorescu (Dk. 30 Camara), Bayo, Maxim

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 46 Borevkovic) , Drongelen, Tomasson, Musaba (Dk. 66 Soner Gönül), Holse (Dk. 88 Makoumbou), Yunus Çift (Dk. 78 Celil Yüksel), Ntcham, Coulibaly (Dk. 46 Mouandilmadji), Cherif Ndiaye

Goller: Dk. 4 Drongelen, Dk. 19 Cherif Ndiaye (Samsunspor) Dk. 45 Lungoyi, Dk. 75 Abena (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Cherif Ndiaye (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Sorescu, Dk. 32 Rodrigues, Dk. 45 Melih Kabasakal, (Gaziantep FK), Dk. 45 Okan Kocuk, 45+6 Coulibaly, Dk. 65 Zeki Yavru, Dk. 78 Yunus Çift (Samsunspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.