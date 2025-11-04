04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Gaziantep FK'nın gol hasreti

Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde 3. beraberliğini aldı ve üst üste ikinci maçta gol atamadı.

calendar 04 Kasım 2025 15:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'nın gol hasreti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kalarak teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki 3. beraberliğini aldı.

Ligin 3. haftası teknik direktör değişikliği sonrası İsmet Taşdemir'in yerine gelen Burak Yılmaz, Güneydoğu temsilcisiyle ilk 7 maçında çıkış yakalayarak 5 galibiyet 2 beraberlik yaşadı.

Geçen hafta sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan ve yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-siyahlılar, pazartesi akşamı deplasmandaki Corendon Alanyaspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.


Son iki maçını gol atamadan tamamlayan Gaziantep ekibi, ligdeki 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu hanesine yazdırdığı 18 puanla 6. sırada bulunuyor.

Sezonda 15 gol atan Güneydoğu temsilcisi, kalesinde 18 gol gördü.

Gaziantep FK, ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.