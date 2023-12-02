Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Gaziantep temsilcisi aldığı 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 15 puan topladı. Haftaya 14. sırada giren kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Gaziantep temsilcisi aldığı 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 15 puan topladı. Haftaya 14. sırada giren kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.
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