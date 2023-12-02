Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk oluyor
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02 Aralık 2023 16:36
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Gaziantep temsilcisi aldığı 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 15 puan topladı. Haftaya 14. sırada giren kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

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