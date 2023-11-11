Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.



Kırbıyık Golding Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep FK 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+8. dakikada penaltıdan Maxim, 45+10. dakikada Draguş ve 90+5. dakikada Brayan Riascos kaydetti.



ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET



Sumudica'nın öğrencileri bu skorla üst üste 2. galibiyetini aldı ve ligdeki galibiyet sayısını 4'e çıkardı.



FATİH TEKKE DE ÇARE OLAMADI



Ömer Erdoğan sonrası Kayserispor maçıyla takımın başına getirilen Fatih Tekke'nin takımı Alanyaspor ise üst süte 4. mağlubiyetini yaşadı. Tekke, Akdeniz ekibiyle çıktığı iki maçı da kaybetti.



Gaziantep FK, bu sonucun ardından puanını 15'e yükseltti. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Galatasaray ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Ankaragücü'nü konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Gaziantep FK'de Morais'in gönderdiği pasla ceza sahası içerisine giren Gradel'in vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.



13. dakikada merkezden gelişen Gaziantep FK atağında Draguş'ın pasıyla topla buluşan Maxim'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kurtardı.



28. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta Novais'in verdiği pasta sol çaprazda topla buluşan Eduardo'nun şutunu kaleci Nita topu kurtardı.



45+3. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direğe gelen topu Djilobodji kafayla içeri çevirdi. Kale alanı içinde N'Koulou, hamle yapacağı sırada Furkan Bayır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Yapılan VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunu Maxim gole çevirdi: 0-1345+10. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep savunmasından atılan uzun topu, ceza sahası dışına çıkan Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran çıkarmak istedi. Ancak sektirdiği topu kapan Dragus, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2



Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantep FK, 2-0 önde bitirdi.





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