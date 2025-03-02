Gaziantep FK'de Eyüp öncesi 3 isim ceza sınırında!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü evinde ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.



Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.



Ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 29 puanı bulunuyor.



Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlik alan Güneydoğu ekibi, rakibini yenip üst sıralara çıkmak istiyor.



- İç sahada en az gol yiyen takım



Ligin geride kalan bölümünde taraftarı önünde 12 karşılaşmaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.



Bu müsabakalarda kalesinde 6 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.



Gaziantep ekibi, sahasındaki maçlarda 15 kez rakip ağları havalandırdı.



- 3 stoper kart sınırında



Gaziantep FK'de bu maç öncesi savunmadaki 3 isim, kart ceza sınırında bulunuyor.



Semih Güler, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ, bu maçta kart görmeleri halinde ligin 27. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında görev alamayacak.



