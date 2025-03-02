Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü evinde ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 29 puanı bulunuyor.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlik alan Güneydoğu ekibi, rakibini yenip üst sıralara çıkmak istiyor.
- İç sahada en az gol yiyen takım
Ligin geride kalan bölümünde taraftarı önünde 12 karşılaşmaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Bu müsabakalarda kalesinde 6 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
Gaziantep ekibi, sahasındaki maçlarda 15 kez rakip ağları havalandırdı.
- 3 stoper kart sınırında
Gaziantep FK'de bu maç öncesi savunmadaki 3 isim, kart ceza sınırında bulunuyor.
Semih Güler, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ, bu maçta kart görmeleri halinde ligin 27. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında görev alamayacak.
Gaziantep FK'de Eyüp öncesi 3 isim ceza sınırında!
Gaziantep FK, Süper Lig'de 3 Mart Pazartesi günü Eyüpspor'u konuk edecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü evinde ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
- 14:59 Kasımpaşa - Galatasaray: İlk 11'ler
- 14:52 Altınordu'da seri sona erdi
- 14:50 Norveç'te VAR uygulaması için oylama yapıldı
- 14:45 Manisa Basket, düşme hattından uzaklaştı
- 14:38 Bodrum FK puana sevinmedi
- 14:34 Karşıyaka'da yaşananlar tadı kaçırdı
- 14:27 Göztepe evinde kritik sınavda
- 14:18 MotoGP Tayland Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı
- 14:13 Gervonta Davis, tartışmalı kararın damga vurduğu maçta ünvanını korudu
- 14:08 Trabzonspor ile Konyaspor 48. randevuda
- 14:04 Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nda 12. oldu
- 14:01 Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın İstanbul etabı tamamlandı
- 13:57 Gençlerbirliği'nde "Hüseyin Eroğlu etkisi"
- 13:53 Judoya birlikte başlayan Edirneli sporcuların hedefi olimpiyatlarda kürsüye çıkmak
- 13:52 Gaziantep FK'de Eyüp öncesi 3 isim ceza sınırında!
- 13:48 Milli güreşçiler, Arnavutluk'ta 2 madalya daha kazandı
- 13:43 Sivasspor'da Başakşehir maçı öncesi 3 eksik
- 13:43 Fenerbahçe Beko, Euroleague'de erteleme maçına çıkıyor
- 13:36 Kayserispor, Jakirovic yönetiminde ilk kez mağlup
- 13:34 Eyüpspor'da Gaziantep FK maçı öncesi 6 eksik!
- 13:29 Başakşehir'de Sivasspor öncesi 4 eksik!
- 13:28 Trabzonspor, deplasmanda siftah peşinde!
- 12:54 Victor Osimhen paylaşılamıyor!
- 12:49 Fenerbahçe'de 25 milyon euroluk Amrabat planı!
- 12:26 Şenol Güneş'in Fenerbahçe maçına kadar hedefi!
- 12:08 Salvatore Foti, Mourinho'yu aratmıyor!
- 12:07 NBA'de Alperen Şengün'ün 30 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi
- 12:00 Galatasaray'da şampiyonluğun formülü: 9 puan
- 11:58 Sinan Vardar: "Beşiktaş kadro istikrarını yakaladı"
- 11:48 Fenerbahçe'de kale komutanı: İrfan Can Eğribayat
- 11:43 Ali Gültiken: "Beşiktaş'ta taşlar yerine oturdu"
- 11:42 Okan Buruk, tarihi maçta tribünde!
- 11:33 Turgay Demir: "İyi ki geldin Solskjaer"
- 11:30 Pedro Malheiro: "Zirveye çıktığım bir maçtı"
- 10:51 Simon Banza'nın hedefi Alexander Sörloth!
- 10:47 Galatasaray'da kaleci listesine yeni aday: Vedad Muftic
- 10:40 Jose Mourinho: "Lider oluruz, yeter ki inanın"
- 10:26 Galatasaray'da rota Inaki Pena!
- 10:23 Tottenham da ona hayran: Yusuf Akçiçek!
- 09:08 Okan Buruk: "İlk maçı unutturmalıyız"
- 01:32 Adana Demirspor'da kaleci Vedat Karakuş'tan iyi haber!
- 01:29 Fenerbahçe - Antalyaspor: Muhtemel 11'ler
- 01:12 Mario Lemina'dan Mourinho sorusuna cevap!
- 01:08 Kayserispor'dan hakem tepkisi!
- 01:02 PSG, ilk yarıda fişi çekti!
- 00:55 Van Persie'nin Feyenoord'da ilk maçı sessiz geçti!
- 00:52 Atletico Madrid, maç fazlasıyla zirvede!
- 00:42 Udinese, penaltıdan üç puanı aldı
- 00:32 Nihat Kahveci: "Solskjaer'i görsem ona derim ki..."
- 00:25 Tugay Kerimoğlu: "Günümüzde böyle oyuncu bulamazsın"
- 00:18 Okan Buruk: "Her şeyin farkındayız!"
- 00:15 İlker Yağcıoğlu: "Solskjaer etkisini hissetirmeye başladı"
- 23:58 Solskjaer'den Galatasaray yanıtı!
- 23:39 Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy üçüncü golünü attı
- 23:31 Beşiktaş, mağlubiyeti unuttu
- 23:21 Sergej Jakirovic: "Golden önce faul vardı"
- 23:20 Beşiktaş'ta Arroyo, taraftarın karşısına çıktı
- 23:18 Kartal Kayra Yılmaz: "Biz iyi yoldayız"
- 23:16 Immobile'nin suskunluğu devam ediyor
- 23:12 Ole Gunnar Solskjaer: "Beşiktaş karakterini gösterdik"
PSG, ilk yarıda fişi çekti!
Atletico Madrid, maç fazlasıyla zirvede!
Manchester City, Reilly ile turladı!
Real Madrid'e zirve yarışında büyük darbe!
FA Cup'ta Wolverhampton, penaltılarda elendi
Rayo Vallecano, Sevilla'ya ikinci yarı puan kaptırdı
Borussia Dortmund, yükselişe geçti!
Atalanta, sahasında sessiz kaldı
Real Valladolid ile Las Palmas yenişemedi!
Aston Villa, Asensio'nun golleriyle turladı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Kasımpaşa - Galatasaray: İlk 11'ler
-
2
Okan Buruk: "Her şeyin farkındayız!"
-
3
Mario Lemina'dan Mourinho sorusuna cevap!
-
4
Victor Osimhen paylaşılamıyor!
-
5
IFAB'dan oyun kurallarında değişiklik!
-
6
Nihat Kahveci: "Solskjaer'i görsem ona derim ki..."
-
7
Fenerbahçe - Antalyaspor: Muhtemel 11'ler
-
8
Galatasaray'da kaleci listesine yeni aday: Vedad Muftic
-
9
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı için hakem tepkisi!
-
10
Solskjaer'den Galatasaray yanıtı!