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Gaziantep FK'da resmi transfer: Myenty Abena

Gaziantep FK, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova forması giyen Myenty Abena'yı transfer ettiğini açıkladı.

calendar 01 Temmuz 2025 16:06
Haber: AA, Fotoğraf: Gaziantepfk.org
Gaziantep FK'da resmi transfer: Myenty Abena
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Surinamlı stoper Myenty Abena'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Abena'nın kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Myenty Abena'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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