Gaziantep FK'da resmi transfer: Myenty Abena

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Surinamlı stoper Myenty Abena'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Abena'nın kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.
Açıklamada, "Myenty Abena'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Abena'nın kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.
Açıklamada, "Myenty Abena'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.