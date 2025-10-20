20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile kaybetmiyor

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Gaziantep FK, ligin 10. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

calendar 20 Ekim 2025 10:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile kaybetmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Lige Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetlerle başlayan Gaziantep ekibi, bu puan kayıplarının ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Daha sonra genç çalıştırıcı Burak Yılmaz ile anlaşan Gaziantep FK, kan değişikliğinin ardından taraftarını sevindirmeye başladı.

3. haftadan itibaren sırasıyla Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Gaziantep temsilcisi, Karadeniz temsilcileri Trabzonspor ile 1-1, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçından da hanesine 2-0'lık galibiyet yazdıran kırmızı-siyahlılar, son olarak da pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Güneydoğu temsilcisi, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 7 maçından 5'inden galibiyete uzanan taraf oldu, 2 maçta ise beraberliği değiştiremedi.

17 puanlı Gaziantep FK, ligin 10. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.