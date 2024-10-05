Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk edecek

Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.



Ligde çıktığı 6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.



Süper Lig'de yaptığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Beşiktaş ise 16 puana sahip.



2 KİŞİ EKSİK



Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.



2 KİŞİNİN DURUMU BELİRSİZ



Tedavileri tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Daubin ve Mustafa Eskihellaç'ın son durumu ise 6 Ekim Pazar günü netlik kazanacak.





Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak.