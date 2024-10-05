Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk edecek
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05 Ekim 2024 14:59
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Süper Lig'de yaptığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Beşiktaş ise 16 puana sahip.

2 KİŞİ EKSİK

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.

2 KİŞİNİN DURUMU BELİRSİZ

Tedavileri tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Daubin ve Mustafa Eskihellaç'ın son durumu ise 6 Ekim Pazar günü netlik kazanacak.

 
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