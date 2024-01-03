Gaziantep'e Umut için rakip çıktı

Ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalara başlayan Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor ile yollarına ayırmaya hazırlanan Umut Bozok için temasa geçerken tecrübeli futbolcu için Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve İstanbulspor'un da devreye girdiği öğrenildi.



Gaziantep Futbol Kulübü yöneticilerinin Umut Bozok için girişimlere başlarken Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile birebir görüşme sağladığı belirtildi.



Memik Yılmaz'ın kısa sürede bu transferi noktalamak istediği öğrenilirken Sumudica'nın da transfer listesini yönetime sunduğu kaydedildi. [Olaymedya]





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