Gattuso: 'Bir buçuk saatlik bir körlük'

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Barcelona'ya 3-1 yenilip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Mücadeleyi değerlendiren Gattuso, "Bu maçtan sonra çok pişmanlıklarımız var. 1.5 saatlik kör bir futbol oynadık. 3 tane saçma gol yedik ve birçok ciddi hata yaptık. Ayrıca, Barcelona'yı baskı altına alıp oynayabilen bir takım da gördüm. Maç 0-0'ken 2 gol atabilirdik bile. Duran toptan gol yiyerek geriye düşmek beni delirtiyor. Çıldırıyorum." ifadelerini kullandı."İstatiklere bir bakın. Napoli olarak maçı domine ettik." sözleriyle konuşmasını sürdüren Gattuso, "Bizim de çok güçlü ve yetenekli oyuncularımız var. Ancak, yetenek yeterli değil. Mentalite de gerekiyor. Barcelona'nın ikinci yarıda ne kadar zorlandığını gördünüz. Yedek oyuncuları bile yoktu. Ancak, ortada yüzlerce milyon dolarlık bir kadro var. Biz takım olarak oynamaya çalışıyoruz." dedi.İtalyan teknik adam, "Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien ile yıllardan bu yana süren konuşmalarımız var. Onun gelişimini takip ediyorum. Futbola dair çok ilginç bir bakış açısı vardır. Onu takdir ediyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.