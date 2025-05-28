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Gasperini, ayrılma kararı aldı!

Serie A ekiplerinden Atalanta'da teknik direktörlük görevi yapan Gian Piero Gasperini, görevinden ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.

calendar 28 Mayıs 2025 00:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gasperini, ayrılma kararı aldı!
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İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini, görevinden ayrılıyor.

Relevo'da yer alan habere göre, Gasperini, Atalanta'dan ayrılma kararı aldı ve ayrılık kararını yönetime iletti.

Gasperinin adı son dönemde Serie A'dan Roma ile anılıyor.

İtalyan devinde, toplam 9 yıl boyunca görev alan 67 yaşındaki İtalyan teknik adam, Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadı.


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