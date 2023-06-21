Toronto Raptors guardı Gary Trent Jr.'ın, kontratının son yılındaki 18.5 milyon dolarlık opsiyonu kullanarak Toronto'da kalmaya karar verdiği bildirildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Trent Jr. ve Raptors'ın Toronto'da daha fazla zaman geçirmesini sağlayacak uzun vadeli bir anlaşma üzerine çalıştıklarını söyledi.



2020-21 sezonunda Portland Trail Blazers'tan imza-ve-takas işlemi yoluyla Raptors'a katılan Trent Jr., sonraki yaz döneminde ekiple çok yıllık bir sözleşme imzalamıştı.



24 yaşındaki oyuncu, 2022-23 sezonunu 17.4 sayı, 2.6 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla bireysel anlamda verimli bir şekilde tamamlamıştı.





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