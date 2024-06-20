Golden State Warriors guardı Gary Payton II, takımla olan kontratında yer alan 2024-25 sezonu için 9,1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmaya karar verdi.



Payton, 2022 yazında Portland Trail Blazers'la üç yıllığı 28 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış ve ardından 2023'teki son takas gününde beş adet ikinci tur draft hakkı karşılığında Warriors'a geri takas edilmişti.



Payton, uzatmayı imzalamadığı takdirde 2025'te serbest oyuncu olacak.



Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Payton, ortalama 15,5 dakika süre alarak 5,5 sayı, 2,6 ribaund ve 1,1 asist ortalamaları yakalamıştı.





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