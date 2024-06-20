Gary Payton II, önümüzdeki sezon da Warriors'ta

Golden State Warriors guardı Gary Payton II, takımla olan kontratında yer alan 2024-25 sezonu için 9,1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gary Payton II, önümüzdeki sezon da Warriors'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2024 12:22
Golden State Warriors guardı Gary Payton II, takımla olan kontratında yer alan 2024-25 sezonu için 9,1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Payton, 2022 yazında Portland Trail Blazers'la üç yıllığı 28 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış ve ardından 2023'teki son takas gününde beş adet ikinci tur draft hakkı karşılığında Warriors'a geri takas edilmişti.

Payton, uzatmayı imzalamadığı takdirde 2025'te serbest oyuncu olacak.

Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Payton, ortalama 15,5 dakika süre alarak 5,5 sayı, 2,6 ribaund ve 1,1 asist ortalamaları yakalamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery