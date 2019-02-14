  •  
    Victor Moses'ı büyüledi! 'Bu sizi asla yanıltmasın'
  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer

Gary Medel'den yönetime; "Bırakın gideyim"

Alacakları için siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet eden Gary Medel, ayrılığı kafasına koydu

Kaynak: Sabah
Gary Medel'den yönetime; 'Bırakın gideyim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2019 09:44
Ara transfer döneminde İngiliz ekipleri West Ham United ve Burnley'den teklif alan, Arjantin temsilcisi Boca Juniors'un da ilgilendiği Gary Medel, Beşiktaş'ı kafasında bitirdi!

Alacakları için FIFA'ya giden yıldız futbolcunun son iki maçta yedek kalması sonrası keyfi iyice kaçmış ve idmanlarda sadece yeni transfer Shinji Kagawa ile konuşması dikkat çekmişti.

Şilili orta sahanın yönetimle yaptığı görüşmede, ayrılma talebini yenilediği öğrenildi. Şili basını, Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan'ın Medel için 10 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığını yazmıştı.

Medel bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıkarken, bunların 26'sında ilk 11'de başladı. Bursaspor maçında 90 dakikayı yedek kulübesinde geçirdi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için