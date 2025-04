Garnier: 'Hedefimiz burada üst üste üçüncü kez kupayı kazanmak'

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier, Euroleague yarışı hakkında konuştu. Bu yıl FIBA Kadınlar Euroleague'de yeni bir format uygulandığını belirten Garnier, hem anlatması hem de oynamasının zor bir format olduğunu dile getirdi.



Garnier, 12 galibiyetle son 4 takım arasına kalmayı başardıklarını vurgulayarak, "Dolayısıyla biraz komplike bir formattı. Bizim için iyi geçti ama zordu." ifadesini kullandı.



Fenerbahçe Opet'in her zaman hedefleri olan bir kulüp olduğuna dikkati çeken Garnier, şöyle devam etti:



"Hedefimiz burada üst üste üçüncü kez kupayı kazanmak. Bunun için çalışıyor ve çabalıyoruz. Dörtlü Final değişik bir format. Burada tüm takımlar sıfırdan başlıyor. Dolayısıyla ilk önce yarı finale odaklanmamız lazım. Finale gelebilirsek daha sonra da finale odaklanmamız gerekiyor. Maç maç gitmemiz lazım. Umuyorum ki sonunda hedefimize ulaşalım."



"Oyuncularımın biraz heyecanlı olduklarını biliyorum"



Son 4 takım arasına kalmanın Fenerbahçe Kulübü için önemli olduğunu belirten Garnier, "Oyuncularımın biraz heyecanlı olduklarını biliyorum. Bazı oyuncularımın ilk Dörtlü Final'i, bazıları defalarca buraya geldi. Hepsinin odaklı olduğunu biliyoruz. Çünkü kolektif olarak bir amaca ulaşabiliriz. Kolektif olarak da yaklaşık 1 haftadır bir çalışma sürecimiz oldu. Hala çalışmaya devam ediyoruz. Biraz heyecanları var. Çünkü son 4 takım arasında mücadele etmek çok önemli." değerlendirmesini yaptı.



Valerie Garnier, sezon boyuncu kendilerine hem deplasmanda hem sahalarında destek veren Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Umuyorum ki birçok sarı-lacivert formayı tribünlerde göreceğiz. Ama burada olamasalar bile bizi her yerde destekleyeceklerini biliyorum. Geçen sene çok güzel bir hatıram var. Euroleague final maçını 7 bin Fenerbahçeli önünde oynadık. Dolayısıyla çok güzel bir hatıramız var. Onların desteği bizim için çok önemli. Taraftarımızı tribünde görünce ayrı bir motivasyon oluşuyor. Biliyorum ki bizi her yerde destekleyecekler."



Organizasyon tarihinde 7. kez finale çıkma hedefi



Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in yarı finalinde cuma günü Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la mücadele edecek.



İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.



Sarı-lacivertliler, ZVVZ USK Prag'ı geçmesi halinde organizasyon tarihinde 7. kez finale çıkma başarısı gösterecek.



Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Euroleague ikinci tur F Grubu'nda karşılaştığı iki maçta da rakibini yenmeyi başarmıştı.



FIBA Kadınlar Euroleague'de 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.