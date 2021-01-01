Garnett: "Benim zamanımdaki oyuncular, bugün NBA'de oynayamazlar"

NBA efsanesi Kevin Garnett, kendi neslinden oyuncuların bugünün NBA'inde oynayamayacağına inandığını söyledi.



Garnett, NBA'in 20 veya 30 yıl öncesine göre nasıl değiştiğine dair düşüncelerini paylaştı ve kendi neslinden oyuncuların ligin modern çağında fark yaratacağına inanmadığını belirtti.



Garnett, The New York Times ile yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı:



"Oyun artık başka bir seviyede. Vancouver'da takıma seçildiğini söylediğini biliyorum (röportajcıya), ama senden sahaya çıkmanı, köşeden köşeye koşmanı ve bir anda durup üçlük atmanı istiyorum. Ve senden bunu 10 kez yapmanı istiyorum. Sonra da ne kadar yorulduğuna bir bak. Bu adamlar bunu 48 dakika boyunca yapıyor.



20 yıl önceki adamların bugünün oyunda oynayabileceğini sanmıyorum. Yirmi yıl önce, adamlar karşılarındakini kontrol etmek için ellerini kullanırlardı. Artık ellerinizi kullanamıyorsunuz. Bu, savunmayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Michael Jordan'ı elle kontrol edemeseniz, neler olurdu hayal edebiliyor musunuz?



Oyunculara dokunamamanız, hücum oyuncusu için çok fazla esneklik sağlıyor. Savunma oyuncuları bazı açıları kullanamıyorlar. Ancak yaratıcılığınız ve hırsınız varsa, bu ligde harika bir hücum oyuncusu olabiliyorsunuz. Fadeawayler, tek ayaklı floaterlar ya da dengeli şutlar, bunlar Dirk Nowitzki'nin oyunumuza kattığı şeyler."



"ÇAPRAZ BAĞLARINIZI KOPARIRLAR!"



KG, oyunda bugün devrim yaratan oyuncuların kim olduklarını düşündüğünü de şu şekilde belirtti:



"Ve şimdi Joker'ı (Nikola Jokic) izlediğimde, sanki o Dirklüğü alıp kendi yeteneğiyle harmanlamış gibi geliyor. Ve Steph Curry, bu kadar istikrarlı bir şekilde uzaktan şut atabilme konusunda devrim yarattı. Klay Thompson. Dame Lillard. Bu guardlar, oyunu değiştirdiler.



20 veya 30 yıl önceki guardlar bu zamanda bu ligde oynayabilirler mi bilmiyorum bile. Artık herkes yaratıcı, rekabetçi ve fiyakalı. Düşürürler sizi! Bugünlerde adamın biri size bir crossover yapıp, çapraz bağlarınızı koparabilir. Oyun harika bir noktada."



Garnett, 21 yılını NBA'de geçirmiş ve 2008'de bir kez şampiyonluğu kazanmıştı.



