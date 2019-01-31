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Galatasaray'ın yeni golcüsü, Avrupa ile yarışıyor

Galatasaray'ın yeni yıldızı Mbaye Diagne, attığı 20 golle Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlarla yarışıyor.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın yeni golcüsü, Avrupa ile yarışıyor
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31 Ocak 2019 06:15
SPORX - Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan yeni transferi Mbaye Diagne, Avrupa'da bireysel yarışın dışında önemli bir istatistiğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılı takımın 10 milyon euro bonservis bedeline transfer ettiği Diagne, şu ana kadar attığı 20 golle Avrupa'nın 5 büyük liginde bazı takımları da geçmeyi başardı.

Golcü oyuncu Premier League, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A ve Süper Lig'de gol sayısı açısından birçok takımı arkada bıraktı.

Diagne'nin gol sayısı açısından geçtiği takımlar arasında Premier League'den Huddersfield, La Liga'dan Valladolid, Ligue 1'den Nice, Monaco gibi takımlar da yer alıyor.

MBAYE DIAGNE, AVRUPA'DA 24 TAKIMI SOLLADI

Kasımpaşa'nın yıldızı Süper Lig'den 6, Premier League'den 1, La Liga'dan 2, Bundesliga'dan 3, Serie A'dan 6, Ligue 1'den 6 takımı geride bırakmayı başardı. Golcü oyuncu toplamda 5 büyük lig ve Süper Lig'de mücadele eden 24 takımdan daha fazla gol atmış oldu.

Diagne'nin gol sayısı açısından geçtiği takımlar (Gol sayısı)

BB. Erzurumspor - 18
Ankaragücü - 17
Kayserispor - 16
Bursaspor - 19
Antalyaspor - 19
Alanyaspor - 17

Huddersfied - 13

Valladolid - 19
Huesca - 17

Stuttgart - 15
Hannover - 18
Nürnberg - 16

Reims - 18
Nice - 18
Amiens - 18
Dijon - 19
Monaco - 19
Guingamp - 16

Cagliari - 19
SPAL - 19
Udinese - 17
Bologna - 16
Frosinone - 16
Chievo - 17

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