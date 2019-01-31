Galatasaray'ın yeni golcüsü, Avrupa ile yarışıyor

MBAYE DIAGNE, AVRUPA'DA 24 TAKIMI SOLLADI

'ın Kasımpaşa'dan yeni transferi, Avrupa'da bireysel yarışın dışında önemli bir istatistiğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor.Sarı-kırmızılı takımın 10 milyon euro bonservis bedeline transfer ettiği Diagne, şu ana kadar attığı 20 golle Avrupa'nın 5 büyük liginde bazı takımları da geçmeyi başardı.Golcü oyuncu Premier League, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A ve Süper Lig'de gol sayısı açısından birçok takımı arkada bıraktı.Diagne'nin gol sayısı açısından geçtiği takımlar arasında Premier League'den Huddersfield, La Liga'dan Valladolid, Ligue 1'den Nice, Monaco gibi takımlar da yer alıyor.Kasımpaşa'nın yıldızı Süper Lig'den 6, Premier League'den 1, La Liga'dan 2, Bundesliga'dan 3, Serie A'dan 6, Ligue 1'den 6 takımı geride bırakmayı başardı. Golcü oyuncu toplamda 5 büyük lig ve Süper Lig'de mücadele eden 24 takımdan daha fazla gol atmış oldu.BB. Erzurumspor - 18Ankaragücü - 17Kayserispor - 16Bursaspor - 19Antalyaspor - 19Alanyaspor - 17Huddersfied - 13Valladolid - 19Huesca - 17Stuttgart - 15Hannover - 18Nürnberg - 16Reims - 18Nice - 18Amiens - 18Dijon - 19Monaco - 19Guingamp - 16Cagliari - 19SPAL - 19Udinese - 17Bologna - 16Frosinone - 16Chievo - 17