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Galatasaray'ın imdadına yine Ndiaye yetişiyor!

Stoke City'nin Ndiaye için yapacağı 7 milyon Euro'luk ikinci ödemenin çeki bankadan kırdırılıp, para takıma dağıtılacak.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'ın imdadına yine Ndiaye yetişiyor!
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27 Şubat 2018 07:59
Ara transferin son günü Badou Ndiaye'yi Stoke City'ye satan Galatasaray, İngiliz kulübünden ilk taksit olarak 9 milyon Euro almıştı. Stoke'den gelen para ile oyuncuların birikmiş alacaklarının bir kısmını ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, nakit sorununu bir türlü çözemedi.

Stoke City'nin vereceği kalan 7 milyon Euro'yu bekleyecek zamanı kalmayan Galatasaray bu parayı bankada kırdırma yoluna girerek önceden alacak.

Bu hafta içinde bu operasyonun gerçekleşeceği ve sarı-kırmızılı takıma ödeme yapılacağı öğrenildi. Ayrıca 300 TL olan kulüp aidatları için de şu ana kadar 6 bin 900 civarında üye, aidatını yatırdı. Sicil Kurulu'na yapılan bu ödemelerin büyük çoğunluğu kredi kartıyla gerçekleşti. Yaklaşık iki milyon lira olan bu para 40 gün sonra kulüp kasasına girecekti. Ndiaye'de olduğu gibi üyelik aidatları da bankada belirli bir oran karşılığında kırdırılacak ve boş kasaya sahip olan sarı-kırmızılı kulüp sıcak paraya kavuşacak.

MECBUREN GOMIS 11'E

Teknik direktör Fatih Terim'in korktuğu başına geldi ve forvetlerinden Eren Derdiyok ciddi bir sakatlık yaşadı. Eren sakatlanmasaydı Terim, Gomis'i kupada dinlendirmeyi düşünüyordu. Bir aylık periyotta alternatifsiz kalan Fransız golcü, mecburen bugün Akhisar maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Bu arada Ahmet Çalık'ın 24. yaşgünü dün Akhisar yolculuğu öncesi tesislerde pasta kesilerek kutlandı.

SİZ TOPLANIN BEN MAÇA GİDİYORUM

Galatasaray'ın haftalık olağan yönetim kurulu toplantıları salı günleri gerçekleşiyor. Başkan Mustafa Cengiz yönetici arkadaşlarından bu haftalık affını istedi ve Akhisar-Galatasaray maçına gideceğini söyledi. Yönetim kurulu toplantısı bugün Cengiz olmadan yapılacak.



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