Ocak ayında açılacak ara transfer döneminin çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, milli arayı boş geçmedi.Teknik patron Fatih Terim'in talebi üzerine kadrosunu 2 forvet ve 1 stoperle takviye etmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda gündeme gelen Oumar Niasse ile temasları sıklaştırdı.Menacerler vasıtasıyla yapılan son görüşmede, Senegalli golcüyle prensip anlaşmasına varıldığı ortaya çıktı. Eğer kulüpler anlaşırsa, Niasse'ın, "Ben imzaya hazırım" dediği ifade ediliyor.Galatasaray için sıra daha zor olan aşamaya, Everton'ı ikna etmeye geldi. Oyuncuyu bonservisiyle vermek isteyen Everton'ın ikna edilmesi için temaslar başlayacak.