Galatasaray'dan Mbaye Diagne için açıklama

Galatasaray'ın Senegalli forvetiOynanan hazırlık maçlarında ve sezon öncesi kampında gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in beğenisini alan Diagne'nin Hatayspor maçının kadrosunda olmaması sürpriz olarak karşılandı ama durumun sakatlık olduğu ortaya çıktı.Konuyla ilgili olarak Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Mbaye Diagne, son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda bulunmuyor." denildi.