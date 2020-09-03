Galatasaray'dan Mbaye Diagne için açıklama

Galatasaray'da sezon öncesi kampının yıldızı Mbaye Diagne, Hatayspor maçı kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'dan Mbaye Diagne için açıklama
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03 Eylül 2020 16:46
Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, Hatayspor ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Oynanan hazırlık maçlarında ve sezon öncesi kampında gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in beğenisini alan Diagne'nin Hatayspor maçının kadrosunda olmaması sürpriz olarak karşılandı ama durumun sakatlık olduğu ortaya çıktı.

Mbaye Diagne, son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda yer almadı.

Konuyla ilgili olarak Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Mbaye Diagne, son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda bulunmuyor." denildi.

 


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