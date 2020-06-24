Yeni sezonda genç ve potansiyeli yüksek bir savunma oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray geniş bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, scout ekibi tarafından önerilen ve teknik heyetten tam not olan Mamadou Fofana oldu.



TÜRKİYE'DE OYNADI

Fransa'da Metz forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, bonservisinin uygun olması durumunda vakit kaybetmeden transfer edilecek. 1.86 boyundaki Malili stoper, Metz'ten önce Türkiye'de Alanyaspor için ter döküyordu.



METZ'DE DÜZENLİ OYNUYOR

Alanya'nın henüz 18 yaşındayken Mali'den Türkiye'ye getirdiği Fofana, Bandırma'da kiralık oynadıktan sonra takımına geri döndü ve 20 yaşına geldiğinde Fransa'ya transfer oldu. 17 kez Mali forması giyip 1 gol atan genç savunmacı, bu sezon 28 haftası geride kalan Fransa 1. Ligi'nde 20 maçta görev alırken, bunların 18'ine ilk 11'de başladı.



TRANSFER TOPLANTISI

Sarı-Kırmızılılar, Fofana'nın menaceriyle masaya oturarak detayları görüşecek. Bu toplantıda hem Metz'in bonservis talebi hem de oyuncunun kontrat şartları öğrenilecek.



LUYINDAMA'NIN YERİNE

Galatasaray böylece Luyindama'nın 14-15 milyon Euro civarındaki satış ihtimaline karşın hem de çok daha ucuza yeni bir stoper getirmiş olacak hem de kalan parayla takımdaki diğer bölgelere takviyeler yapılacak.



