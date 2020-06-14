Galatasaray'da Terim'in tercihi Donk - Ahmet Çalık

BELHANDA YİNE KULÜBEDE

Teknik Direktörü, Marcao'nun sakatlığı sonrasında Rizespor maçında ilk 11'de Donk ve Ahmet Çalık'ı yan yana sahaya sürdü.Sarı-kırmızılılarda bu sezon 11 maçta görev alan Ahmet Çalık, Ryan Donk ile birlikte 5 maçta ilk 11'de stoper pozisyonunda birlikte oynadı.Galatasaray Ahmet Çalık ve Ryan Donk'un stoperde birlikte oynadığı maçlardavealdı.Lige ara verilmeden önceki son dönemde Fatih Terim'in kenara çektiği ve fazla şans vermediği Younes Belhanda, Rizespor maçında da kulübede yer aldı.Galatasaray'ın orta sahasında Lemina ve Seri ile birlikte Ömer Bayram formayı kaptı. Sarı-kırmızılılarda ileri uçta ise Onyekuru, Feghouli ve en büyük gol ayağı olarak Falcao şans buldu.