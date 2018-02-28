Galatasaray'da Rodrigues'e Bruma tarifesi

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Ligde 22 maçta 5 gol 9 asistlik performansıyla göz kamaştıran ve her geçen hafta daha da üzerine koyarak ilerleyen Garry Rodrigues'i, Avrupa kulüpleri yakından takip ediyor.Galatasaray Yönetimi ve teknik heyet de bu yakın ilgiden haberdar. Henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif olmasa da, Rodrigues'in menajeriyle çok sayıda temas gerçekleştiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin tavrı ise net.Galatasaray cephesi, 15 milyon Euro'nun altında gelecek tüm tekliflere şimdiden kapıyı kapatarak, 27 yaşındaki futbolcuya bir anlamda Bruma tarifesi uyguluyor.Portekizli yıldız da Leipzig'e bonuslarla beraber yaklaşık 15 milyon Euro'ya satılmıştı.