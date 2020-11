Galatasaray'da büyük şanssızlık. İlk olarak Norveç Milli Takımı'nda bulunan Omar Elabdellaoui'nin coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.



Sonrasında ise Kongo Milli Takımı'nda yer alan Luyindama'dan kötü haber geldi. Tecrübeli stoper sakatlık yaşadığı için milil takım kadrosundan çıkartıldı. Geçen sezon da mili takım da sakatlık yaşayan Luyindama İstanbul'a geldikten sonra bir şok daha yaşatmıştı. Çünkü sakatlığı tahmin edilenden daha ciddiydi. Luyindama yeni sakatlığının da ciddi olmasından şüphe ediliyor.



Galatasaray'ın yıldız İstanbul'a geldikten sonra yapılacak kontrolleri sonrası gerçek ortaya çıkacak.



Luyindama'nın yerine Donk!



Demokratik Kongo Milli Takımı'nda sakatlandığı açıklanan Christian Luyindama'nın net durumu İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Başarılı oyuncunun, çarşamba gününe kadar Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Ancak Fatih Terim işi şansa bırakmayacak, her ihtimale karşı Ryan Donk'u 11'e hazırlayacak.



Görev geldiği her an forma şansını en iyi şekilde değerlendiren Hollandalı oyuncu da bu hafta içi özel çalışmalar yapacak. Kritik anlarda önemli sorumluluklar alan 34 yaşındaki futbolcuya, Terim çok güveniyor.