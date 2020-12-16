Galatasaray'da iki koronavirüs!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bu sabah koronavirüs testine girmişti.



Sarı - kırmızılılar, yapılan testler sonucunda 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Galatasaray'da daha önce genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu da koronavirüse yakalanmış ve tedavisine başlanmıştı.



Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;



Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.



