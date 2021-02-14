Galatasaray'da Gedson ve Kerem ilk kez 11'de

Galatasaray'da Gedson Fernandes ve Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir karşılaşmada ilk 11'de yer aldılar.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Gedson ve Kerem ilk kez 11'de
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14 Şubat 2021 16:25
Galatasaray'da iki futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayla 11'de mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Gedson Fernandes ile genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir resmi maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.

Sezon başında kadroya katılan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem, bu sezon Galatasaray'da 11 lig, 2 Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna dahil oldu.  

Gedson Fernandes ise sarı-kırmızılı formayla 1 Türkiye Kupası müsabakasında oynadı ve maça sonradan girdi.



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