Oğuz Aydın'dan transfer itirafı!

Alanyaspor'da harika bir sezon geçiren Oğuz Aydın, Hollanda basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Türkiye'deki ilk yılından bahseden Oğuz Aydın, "Buradaki ilk yılımda zor zamanlar geçirdim. evimden ve ailemden uzaktaydım,. Annem ve babam Türk ama ben Hollanda da büyüdüm. Bu yüzden iyi Türkçe konuşamıyordum. Şimdi daha iyiyim." dedi.



TRANSFER AÇIKLAMASI



Kendisine olan ilginin güzel bir his olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Sezon henüz bitmedi. İlgi güzel bir his olsa da ben şu an futboluma odaklanmış durumdayım. Gerisini menajerim halledecek. Elbette hedeflerim var. Hayalim Avrupa'da çok iyi bir kulüpte oynamak. Dürüst olmak gerekirse, neler olacağını ben de merak ediyorum." ifadelerini kullandı.



Performansıyla ilgili de konuşan Aydın, "Birlikte çalıştığım bir kişisel antrenörüm var. Zihinsel olarak da gelişmiş durumdayım. Burada oynadığım oyuncular da bana çok yardımcı oluyor. Leroy Fer'in yanı sıra büyük takımlarda oynayan futbolculardan bilgi aldığım da oluyor." şeklinde konuştu.



"ÜZERİME KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ"



Milli takıma seçilmesiyle ilgili konuşan genç futbolcu, "Milli ara çoktan başlamıştı, ben de Hollanda'ya gittim. Orada evdeydim, ailemle birlikteydim. Yatağımdayken aniden telefonum çaldı. Sonra bana Milli Takım'a çağrıldığımı ve Türkiye'ye giden ilk uçağa yetişmem gerektiğini söylediler. Hemen aşağıya annemin yanına koştum. Başımdan kaynar sular dökülmüş gibiydi: çok özel bir duyguydu. Oraya varana kadar bunun farkında değildim." dedi.



ORKUN KÖKÇÜ SÖZLERİ



Orkun Kökçü'nün çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Aydın, "Orkun Kökcü benim çocukluk arkadaşım. Jmuiden'deki Piet van der Kuil akademisinde birlikte oynardık. Dokuz ya da on yaşlarındayken birbirimizi orada tanıdık. O zamandan beri de aramız iyi. Babasıyla da görüşüyorum, annesi ve erkek kardeşini de tanıyorum. Orkun'la da hala düzenli olarak konuşuyoruz. Beni milli takım kampında çok iyi karşıladı. Tüm kampı birlikte geçirdik. Orkun harika bir insan ve futbolcu. Almanya'ya gitmek çok güzel bir duygu olurdu. Orkun benim ben de Orkun'un Almanya'da olmasını umuyor. Ülkemi temsil etmek çocukluk hayalim. Bu beni çok gururlandırıyor." sözlerini sarf etti.



HOLLANDA'YA AÇIK KAPI BIRAKTI



Hollanda kulüplerine açık kapı bırakan milli oyuncu, "Üst düzey bir Hollanda kulübü kapımı çalsa ne düşünürdüm? Kesinlikle buna açık olurdum. Tabii ki benim için en iyisinin ne olduğunu ve kendimi nerede geliştirebileceğimi görmeliyim. Nihayetinde buna menajerim ve ailemle birlikte karar vermeliyim. Her halükarda bu kesinlikle bir seçenek olabilir." açıklamasını yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU