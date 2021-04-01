Galatasaray'da çare: Valentine Ozornwafor

Galatasaray'da Marcao ve Luyindama'nın cezaları nedeniyle forma giyemeyecekleri Hatayspor karşılaşmasında bu bölgede Valentine Ozornwafor forma şansı bulacak.

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Galatasaray'da çare: Valentine Ozornwafor
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01 Nisan 2021 08:13
Galatasaray, Süper Lig'in 32.hafta maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımda bu maç öncesi hem Marcao hem de Luyindama sarı kart cezalısı. Transfer döneminde Ahmet Çalık ve Emin Bayram'ın da ayrılması ile bu bölgede sıkıntıya düşen Fatih Terim'in alternatifi 21 yaşındaki Valentine Ozornwafor...

Sadece 9 dakika oynadı

Ozornwafor geçen sezon La Liga II ekiplerinden Almeria'da kiralık olarak yer almış ve 5 resmi maça çıkmıştı. Nijeryalı savunma oyuncusu bu sezon ise Galatasaray'da sadece 9 dakika süre aldı. Gençlerbirliği maçında 81.dakikada oyuna giren Ozornwafor, 6-0 kazanılan mücadele de 10 kez topla buluşmuştu

Nijerya U20 forması giydi

Ozornwafor son iki sezonda sadece bir kez 90 dakika sahada kalırken Nijerya U20 Milli Takımı'nda 7 kez görev yaptı. Galatasaray'ın TFF kadrosunda da yer alan Ozornwafor 1,94 boyunda.

Surinam Milli Takım ile iki maça Ryan Donk'un stoperde diğer isim olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 18 yaşındaki Metehan Baltacı'nın da bu bölge için adı geçen oyuncular arasında yer aldığı öğrenildi. 

 


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