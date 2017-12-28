Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri şekilleniyor

zbek, pazartesi günü Ali Dürüst ile Türk Telekom Stadyumu'nda görüştü, ikinci başkanı olmasını istiyordu. Ancak Dürüst, teklifi kabul etmedi.



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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Yönetimi olağanüstü seçim kararı aldıktan sonra her kesimde seçim çalışmaları başladı. Aday olan da olmayan da 'liste' çalışmalarını merak ediyor.Camianın önde gelen isimlerinden Ünal Aysal, Adnan Polat, Burak Elmas, Ali Dürüst, Duygun Yarsuvat, Turgay Kıran ve Cem Kınay'ın aday olmayacakları öğrenilirken mevcut Başkan Dursun Özbek'in 7 ile 10 arasında yeni isimler seçeceği ve istifa edenler nedeniyle daha güçlü bir kadro kurmak istediği konuşuluyor.Mehmet Ağar'a teklif götürüldüğü ancak Eski içişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısının bu duruma nazikçe teşekkür ettiği öğrenildi. Mehmet Ağar'ın yerine oğlu Tolga Ağar'ın Özbek'in listesine alınabileceği de bazı kaynaklarca ifade ediliyor.Abdürrahim Albayrak: Listede yokAli Dürüst: GörüşülüyorIşın Çelebi: GörüşülüyorRefik Arkan: GörüşülüyorMete İkiz: Görüşülüyorİpek Kıraç: GörüşülüyorMete İkiz: GörüşülüyorDinçer Azaphan: GörüşülüyorCemal Özgörkey: Listede yokNasuhi Sezgin: ListedeEşref Alaçayır: ListedeAli Yüce: ListedeCan Topsakal: ListedeUral Aküzüm: Listede*Dursun ÖGalatasaray camiasının sevilen ismi Abdürrahim Albayrak, baskılara rağmen yönetime girmeme kararı aldı.Galatasaray'da 20 Ocak'taki genel kurul için adayların yarın akşama kadar Divan'a listelerini teslim etmeleri gerekiyor. Başkan Dursun Özbek'in yönetiminden daha önce Cüneyt Tanman, Tayfun Demir, Fatih İşbecer ve Selim Arda Üçer istifa ederek ayrılmışlardı. Yenilenecek listede mevcut yönetimden Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır, Ali Yüce, Can Topsakal ve Ural Aküzüm'ün yeniden yer alması bekleniyor. İkinci Başkan Cengiz Özyalçın yeni yönetimde yer alamayacak. Özbek'ten affını isteyen diğer ismin ise Tarık Taşar olduğu öğrenildi.Özbek'e bir çok yerden isimler önerilirken seçim konusunda zorlanan Galatasaray Başkanı'nın Işın Çelebi, Mete İlkiz, Tolga Ağar, Ali Fatinoğlu, Refik Arkan, Dinçer Azaphan, Mehmet İpekdokuyan, İpek Kıraç ve Erdal Arslan'ı da yönetim için düşündüğü belirtiliyor.Bu arada başkan adaylarının listesine almak istediği eski yöneticilerden ve Galatasaray camiasının etkili isimlerinden Cemal Özgörkey şu an için listelerde yer almadığını, ancak seçimin Mayıs ayında tekrar edilmesi halinde hem önümüzdeki seçimde hem de Mayıs ayındaki seçimde listelere dahil olabileceğini belirtti. Özgörkey, "Bu baskın seçim, 3 senelik seçim, benim Galatasaraylılık duruşuma uymuyor" dedi.Ocak ayında gerçekleştirilecek olan seçimde Galatasaray başkanlığına daha önce adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz, "Listemiz hemen hemen şekillendi. 1-2 noktada değerlendirme sürüyor. Hep birlikte ekip olarak çalışmalara devam ediyoruz. Yarın listeleri veriyoruz.3 gün öncede listeleri vererek bir ilk gerçekleştirdik. Yarın da listeye ekler yapacağız. 135 kişinin imzasını verdik. Sen neden Mustafa Cengiz'e imza verdin diye soruyorlar. Biz bu mahremiyeti Divan'ın namusuna teslim ediyoruz. Biz haksız bir seçim galibiyeti istemiyoruz. Onurlu, dürüst ve saf, şeffaf bir Galatasaray ile seçim istiyoruz.. Bu liste nasıl ele geçti? Divan başkanlığı bunun sorumlularını araştırıyor. Bu kişisel bilgilerin korunması(mahrumiyet) kanunu da aykırıdır. Biz listeyi verdikten sonra imza veren isimler aranıyor. 10 gündür de seçim için imza topluyorum. Galatasaray camiasına lekesiz, vizyoner, konusunda uzman, genellikle genç arkadaşları görev alacak. Bu arkadaşlar gelecekte Galatasaray'a başkan ve yönetici olacaklar, amacımız bu" şeklinde konuştu.