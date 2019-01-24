Transferde hareketli günler yaşanırken, Fenerbahçe'de adeta unutulan ve şu an için takım planlamasında yer almayan Alper Potuk'un Galatasaray'a haber yolladığı iddia edildi.Fenerbahçe'de şans bulamayan Alper Potuk, Galatasaray'da kadro dışı kalan Serdar Aziz için yapılan transfer görüşmesinde sarı-kırmızılı takıma takas için önerildi. Ancak Serdar Aziz için alınan fesih kararı sonrası bu ihtimal ortadan kalktı. Galatasaray da Alper Potuk'un transferini düşünmezken, sürpriz bir gelişme yaşandı.27 yaşındaki futbolcunun, A Milli Takım'da birlikte çalıştığı teknik direktör Fatih Terim'i arayarak "Hocam, Galatasaray'a gelmek istiyorum. Sarı-kırmızılı takıma imza atmam için fedakarlığa hazırım" dediği iddia edildi.Garry Rodrigues'in ayrılmasının ardından kadroda eksiklik yaşayan Galatasaray'da Alper Potuk ile ilgili kararı Fatih Terim'in vermesi bekleniyor. Terim'in transfer çalışmalarındaki son duruma göre, kararını Alper Potuk'a ileteceği öne sürüldü.Galatasaray'da önemli takviyelerin yapılması halinde, Alper Potuk ile ilgili transfer gelişmesi açılmadan son bulacak.