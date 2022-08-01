Galatasaray, Yunus Akgün için harekete geçti!

YUNUS AKGÜN İTALYAN EKİPLERİNİN RADARINDA

GALATASARAY'A GELEN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

CİDDİ ZAM KAPIDA

YUNUS AKGÜN'ÜN 2021-22 SEZONU KARNESİ

Yunus Akgün yeni sezonda Galatasaraylı taraftarların beklentisi en yüksek isimler arasında yer alıyor. Adana Demirspor sonrası Galatasaray'ın yeni sezon kampında da takımın en iyi oyuncuları arasında yer alan Yunus Akgün'ün adı sık sık transfer dedikodularına karışıyor.Özellikle İtalyan ekiplerinin kıskacında olan Yunus Akgün için Galatasaray hatırı sayılır teklifler alıyor. Star Gazetesi'nin haberine göre başta Roma olmak üzere Fiorentina, Lazio ve Sampdoria Yunus Akgün'ün peşinde.Galatasaray'ın Yunus Akgün için 8-10 milyon euroluk teklifler aldığı belirtilirken, Sarı-Kırmızılıların söz konusu rakamları elinin tersiyle ittiği kaydedildi. Başarılı futbolcuyu bu sezon kesinlikle satmayı düşünmeyen Galatasaray'ın planları ise bambaşka.Galatasaray aylık sadece 80 bin TL kazanan Yunus Akgün ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. 2 yıl daha kontratı olan 22 yaşındaki futbolcuya çok ciddi bir zam yapacak olan Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesine bir de astronomik serbest kalma bedeli koymayı planlıyor.Galatasaray'ın konuyla ilgili yeni sezon öncesi resmi adımları atmaya başlayacağı belirtiliyor. Geride bıraktığımız sezonda Adana Demirspor formasıyla toplam 38 maça çıkan Yunus Akgün, 9 gol 17 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.