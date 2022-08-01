Galatasaray, Yunus Akgün için harekete geçti!

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, İtalyan ekiplerinin kıskacında. Genç futbolcu için hatırı sayılır teklifler alan Galatasaray, Yunus Akgün'le ilgili nihai kararını verdi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Yunus Akgün için harekete geçti!
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01 Ağustos 2022 12:56
Yunus Akgün yeni sezonda Galatasaraylı taraftarların beklentisi en yüksek isimler arasında yer alıyor. Adana Demirspor sonrası Galatasaray'ın yeni sezon kampında da takımın en iyi oyuncuları arasında yer alan Yunus Akgün'ün adı sık sık transfer dedikodularına karışıyor.

YUNUS AKGÜN İTALYAN EKİPLERİNİN RADARINDA

Özellikle İtalyan ekiplerinin kıskacında olan Yunus Akgün için Galatasaray hatırı sayılır teklifler alıyor. Star Gazetesi'nin haberine göre başta Roma olmak üzere Fiorentina, Lazio ve Sampdoria Yunus Akgün'ün peşinde.

GALATASARAY'A GELEN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın Yunus Akgün için 8-10 milyon euroluk teklifler aldığı belirtilirken, Sarı-Kırmızılıların söz konusu rakamları elinin tersiyle ittiği kaydedildi. Başarılı futbolcuyu bu sezon kesinlikle satmayı düşünmeyen Galatasaray'ın planları ise bambaşka.

CİDDİ ZAM KAPIDA

Galatasaray aylık sadece 80 bin TL kazanan Yunus Akgün ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. 2 yıl daha kontratı olan 22 yaşındaki futbolcuya çok ciddi bir zam yapacak olan Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesine bir de astronomik serbest kalma bedeli koymayı planlıyor.

YUNUS AKGÜN'ÜN 2021-22 SEZONU KARNESİ

Galatasaray'ın konuyla ilgili yeni sezon öncesi resmi adımları atmaya başlayacağı belirtiliyor. Geride bıraktığımız sezonda Adana Demirspor formasıyla toplam 38 maça çıkan Yunus Akgün, 9 gol 17 asistlik müthiş bir performans sergilemişti. 

 
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