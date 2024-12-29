Galatasaray yönetimi ocak ayında terleyecek: 25 milyon euro

ZORLU BİR AY
Sezon başında Gabriel Sara, Elias Jelert ve Roland Sallai'yi bonservis bedeli ile kadrosuna katan sarı kırmızılılar, üç oyuncusunun da kulüplerine bonservis taksidini yatıracak. Transfer ettiği üç oyuncu için toplam 33 milyon avro bonservis bedeli taahhüdünün altına imza atan Galatasaray ocak ayının 15'ine kadar bu miktarın 10 milyon avroya yakın kısmını kulüplerine ödeyecek.
JEST YAPILACAK
UEFA'nın FFP kriterleri kapsamında herhangi bir problemle karşılaşmamak adına işini sağlama almaya çalışan Dursun Özbek yönetimi aynı zamanda futbolcuların maaşları ve vergi ödemelerini de 17 gün içinde gerçekleştirmek zorunda.
Yönetim, 2023-24 sezonunun şampiyonluk primlerinin kalan tutarını da bu ay ödeyerek oyunculara jest yapmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde sermaye artırımına giden yönetim ocak ayında toplam 25 milyon avroyu bulan bir ödeme yapacak.