Galatasaray yönetimi ocak ayında terleyecek: 25 milyon euro

Galatasaray'da ocak ayında bonservis taksitleri, maaşlar, vergi ödemeleri ve şampiyonluk primlerinin kalan tutarı ile toplam 25 milyon avro ödeme yapacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray yönetimi ocak ayında terleyecek: 25 milyon euro
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29 Aralık 2024 11:28
Galatasaray Kulübü, ocak ayında ağır ve yüklü bir ödeme takvimini aşacak.

ZORLU BİR AY

Sezon başında Gabriel Sara, Elias Jelert ve Roland Sallai'yi bonservis bedeli ile kadrosuna katan sarı kırmızılılar, üç oyuncusunun da kulüplerine bonservis taksidini yatıracak. Transfer ettiği üç oyuncu için toplam 33 milyon avro bonservis bedeli taahhüdünün altına imza atan Galatasaray ocak ayının 15'ine kadar bu miktarın 10 milyon avroya yakın kısmını kulüplerine ödeyecek.

JEST YAPILACAK

UEFA'nın FFP kriterleri kapsamında herhangi bir problemle karşılaşmamak adına işini sağlama almaya çalışan Dursun Özbek yönetimi aynı zamanda futbolcuların maaşları ve vergi ödemelerini de 17 gün içinde gerçekleştirmek zorunda.

Yönetim, 2023-24 sezonunun şampiyonluk primlerinin kalan tutarını da bu ay ödeyerek oyunculara jest yapmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde sermaye artırımına giden yönetim ocak ayında toplam 25 milyon avroyu bulan bir ödeme yapacak. 

 
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