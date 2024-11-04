Galatasaray Yöneticisi Fatih Demircan trafik kazası geçirdi

Galatasaray, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecine alındığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray Yöneticisi Fatih Demircan trafik kazası geçirdi
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04 Kasım 2024 20:21
Galatasaray, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecine alındığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
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