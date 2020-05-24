Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesine PSG kancası!

Koronavirüs salgını sonrası futbolda da köklü değişiklikler yolda... Mali durumları olumsuz etkilenen kulüpler, transfer harcamalarında daralmaya gidiyor.veda yeni sezonun transfer yapılanmasını yaparken bonservisi düşük isimlere yöneldi.İki ezeli rakip zaman zaman aynı oyuncuya talip oluyor. Bunlardan biri deDanimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra başka takımlar da devrede.Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kudus için son olarak Rennes talip oldu.Haberde oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında; PSG, Olympique Marsilya, Tottenham ve Inter de var denildi.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Mohammed Kudus paylaşılamıyor!Genç oyuncuya Fenerbahçe'nin, eski sportif direktör Damien Comolli döneminden beri bir ilgisi olduğu ifade edilirken, Galatasaray'da ise teknik direktör Fatih Terim'in yönetime 'Mutlaka alın' diye rapor verdiği öne sürülmüştü.2 Ağustos 2000 tarihinde Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelen Kudus, 1.77 boyunda ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Mohammed Kudus paylaşılamıyor!Kariyerine 2017-18 sezonunda Right to Dream Academy'da başlayan Kudus, daha sonra sırasıyla Nordsjaelland Reserves ve Nordsjaelland takımlarında oynadı. Kudus bu sezon toplamda çıktığı 22 karşılaşmada 10 gol üretirken 1 de asist yaptı.