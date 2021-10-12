Galatasaray ve Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi'nde sahneye çıkacak

Galatasaray ve Fenerbahçe Safiport, FIBA Avrupa Ligi maçlarını yarın yapacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray ve Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi'nde sahneye çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2021 15:45
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport, B Grubu'ndaki ikinci maçlarına yarın çıkacak.

Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde Rusya'nın Dinamo Kursk takımına konuk olacak. Kursk Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Aynı grupta yer alan Fenerbahçe Safiport ise Fransa temsilcisi Basket Landes'i konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport, grubun ilk maçında karşı karşıya gelirken, müsabakayı sarı-lacivertli ekip 89-69 kazandı.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.