Galatasaray üst üste 32 maçta gol attı

Galatasaray, son 32 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray üst üste 32 maçta gol attı
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17 Şubat 2025 23:34
Galatasaray, son 32 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

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