25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
2-064'
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
3-059'
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-268'
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
1-267'
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-063'
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
1-068'
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-163'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray - Union Saint Gilloise maçının hakemine tepki yağdı!

Galatasaray'ın Union SG maçındaki 1-0'lık yenilgisinde İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in tartışmalı yönetimi büyük tepki çekerken, spor yorumcuları performansını sert sözlerle eleştirdi.

calendar 25 Kasım 2025 23:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray - Union Saint Gilloise maçının hakemine tepki yağdı!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup olurken, karşılaşmanın İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez spor kamuoyunun gündemine oturdu. Mücadelenin ardından birçok spor yorumcusu hakemin performansını sert ifadelerle eleştirdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE PERFORMANS GÖSTERMEDİ"

HALUK YÜREKLİ: "Maçın hakemi Jose Maria Sanchez, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir hakem performansı göstermedi. Skora etki eden hatalar yaptı ama yine de mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyorum."



"ŞEREF YOKSUNUSUN SANCHEZ!" 

HASAN ŞAŞ: "Sen şeref yoksunusun Jose Maria Sanchez!"

"GALATASARAY'IN DA BİR IVAN BEBEK'İ OLDU"

UĞUR KARAKULLUKÇU: "Kibarca konuşmaya çalışıyorum. Artık Galatasaray'ın da bir Ivan Bebek'i oldu. Bu kadar ezilirsiniz ancak Real Madrid deplasmanında."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
