Galatasaray - Union Saint Gilloise maçının hakemine tepki yağdı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup olurken, karşılaşmanın İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez spor kamuoyunun gündemine oturdu. Mücadelenin ardından birçok spor yorumcusu hakemin performansını sert ifadelerle eleştirdi.





"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE PERFORMANS GÖSTERMEDİ"





HALUK YÜREKLİ: "Maçın hakemi Jose Maria Sanchez, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir hakem performansı göstermedi. Skora etki eden hatalar yaptı ama yine de mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyorum."

"ŞEREF YOKSUNUSUN SANCHEZ!"





HASAN ŞAŞ: "Sen şeref yoksunusun Jose Maria Sanchez!"





"GALATASARAY'IN DA BİR IVAN BEBEK'İ OLDU"





UĞUR KARAKULLUKÇU: "Kibarca konuşmaya çalışıyorum. Artık Galatasaray'ın da bir Ivan Bebek'i oldu. Bu kadar ezilirsiniz ancak Real Madrid deplasmanında."



