Galatasaray, Unicaja'ya ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5 Mart Çarşamba günü Unicaja'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Unicaja'ya ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor
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04 Mart 2025 09:57
Son güncelleme 04 Mart 2025 10:03
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında 5 Mart Çarşamba günü İspanya temsilcisi Unicaja takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda D Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, play-inn oynama hakkı kazandı. Üç maç üzerinden oynanan bu turda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı.

Galatasaray, J Grubu'nda ise 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Normal sezonda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna gelen Unicaja ise grupta yaptığı 2 maçı da kazandı. Galatasaray, güçlü rakibine seyircisinin de desteğiyle ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak.

İki takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Birer galibiyet alabilen takımlar, bu müsabakayla birlikte üçüncü kez birbirine rakip olacak.

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