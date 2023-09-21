Galatasaray transferi açıkladı!

Galatasaray, Borussia Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray transferi açıkladı!
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21 Eylül 2023 20:33
Son güncelleme 21 Eylül 2023 20:38
Galatasaray, Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı takım, genç futbolcu için Dortmund'a 220 bin euro bonservis ücreti ödeyecek. Galatasaray ayrıca 17 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması

"25.02.2026 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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