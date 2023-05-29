Galatasaray transferde rotasını ABD'ye çevirdi!

Adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına da devam ediyor.



Transfer listesinde dünya çapında bilinen oyuncuları bulunduran Sarı-kırmızılıların gündemine son olarakta Amerika MLS Ligi ekibi Toronto'da forma giyen Lorenzo Insigne geldi.



Calcio Web'de yer alan habere göre Galatasaray'ın, Toronto Teknik Direktörü ile sorunlar yaşayan İtalyan oyuncu Insigne için tekif yapmaya hazırlandığı belirtildi.



Toronto'dan ayrılmak isteyen yıldız forvetin ekonomik anlamda da fedakarlık yapabileceği söylenirken oyuncunun tekrar Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.



MERTENS İLE 9 SEZON BERABER OYNADILAR



Napoli'nin iki efsane ismi olarak adlandırılan Lorenzo Insigne ve Dries Mertens, 2013 yılından 2021 yılına kadar beraber Napoli forması giymişti. Insigne'nin Galatasaray'a transfer olması durumunda iki dost 2 yıl aradan sonra tekrar buluşacak.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Toronto formasıyla bu sezon 9 karşılaşmaya çıkan yıldız golcü 2 gol ve 2 asistlik skor üretti.



LORENZO INSIGNE'NİN KARİYERİ



Kariyerine Napoli'de başlayan Insigne sırasıyla Cavese, Foggia ve Pescara takımlarına kiralandı. 2012-13 yılında tekrar Napoli'ye dönen İtalyan oyuncu 2021-22 sezonunun sonunda takımdan ayrıldı. 2022 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Toronto'ya transfer olan başarılı oyuncu 2 sezondur Toronto forması giyiyor.



Efsanesi olduğu Napoli'de toplamda 434 karşılaşmaya çıkan Insigne, 122 gol, 95 asistlik performans sergiledi.