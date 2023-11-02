Galatasaray transferde gözünü Arjantin'e çevirdi: Pablo Solari

GALATASARAY HABERLERİ: Süper Lig ekibi Galatasaray, River Plate'de forma giyen Pablo Solari için harekete geçti. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray transferde gözünü Arjantin'e çevirdi: Pablo Solari
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02 Kasım 2023 18:37
Son güncelleme 02 Kasım 2023 18:38
Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken de transferde gaza bastı.

Arjantin basınında yer alan habere göre; Galatasaray, River Plate forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Pablo Solari için harekete geçti.

Haberde, Galatasaray'ın kulübüyle 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan genç oyuncu Solari için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. 

AVRUPA'DAN İLGİLER VAR  

Öte yandan Pablo Solari için Galatasaray'ın dışında Premier Lig ekibi Crystal Palace ve Serie A ekibi Udinese'nin de genç oyuncuyu takip ettiği ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

River Plate formasını bu sezon 40 kez giyen Solari, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. 

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