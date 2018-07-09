İNGİLTERE'DE ÇALIŞMA İZNİ SIKINTISI

EDİTÖRÜN NOTU;

HENRY ONYEKURU

Henry Onyekuru'ya göre futbol;

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın transferde flaş bir hamle yaparak Everton forması giyen Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdi.Everton'un geçtiğimiz sezon 7 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı ve daha sonra Belçika takımı Anderlecht'e kiralık olarak gönderdiği 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, çalışma izninde yaşadığı sıkıntıdan dolayı Premier Lig'de hiç forma giyememişti.Premier Lig'de oynamak için vize alamayan Nijeryalı futbolcunun bu sezon yeniden Anderlecht'e döneceği iddia edilmişti ancak Onyekuru Belçika'ya dönmeyeceğini açıkladı. Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Onyekuru; ". Anderlecht benim İngiltere'de çalışma izni alabilmem için Dünya Kupası'na gitmem gerektiğini biliyordu ancak beni oynatmayarak, Rusya'da olma şansımı sıfıra indirdiler. Bu yüzden Premier Lig'e de geri dönemeyeceğim. Anderlecht beni seneye de kadroda tutabilmek için böyle bir yola başvurdu. Saçma sapan bir hareket, istediğim yere gidebilirim"Onyekuru'nun menajerinin Badou NDiaye'nin de menajerinin olması ve Nijeryalı futbolcunun "kiralama" opsiyonlarına uygun bir futbolcu olması Galatasaray'ın transfer olasılığını daha da güçlendiriyor. Kasımpaşa'dan Trezeguet ile aynı mevkiide forma giyen Onyekuru'nu Trezeguet transferini gerçekleştiremeyen Galatasaray açısından iyi bir alternatif olabileceğini söyleyebiliriz. 21 yaşındaki Onyekuru, forvet/sol kanat mevkilerinde forma giyiyor ve atletik yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Belçika'da şu ana kadar çıktığı 88 maçta 40 golüna altına imza atan ve 11 de asist yapan Onyekuru, geçen sezon Anderlecht ile Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıkmıştı.Henry Onyekuru, Anderlecht formasıyla 22 Aralık 2017'de çıktığı KAS Eupen maçında girdiği ikili mücade sonrası yerde kaldı. 13. dakikada gerçekleşen sakatlığı sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan kontroller sonrası bir diz ameliyat geçirdi. Anderlecht, resmi sitesinden yapılan açıklamada aylar boyunca sahalardan uzak kalacağı ve geleceğine Everton ile birlikte karar verileceği belirtildi. O dönemde Belçika basınında, Henry'nin 8 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı yazılmıştı.