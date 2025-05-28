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Galatasaray, tarihi rekorun peşinde

Galatasaray, lig tarihinde sezonu en çok puan farkıyla zirvede bitirme şansını yakaladı. Son haftaya 11 puan farkla giren Aslan, 1988'de kendine ait olan rekoru yenilemeyi ve geçmeyi hedefliyor.

calendar 28 Mayıs 2025 14:26
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray, tarihi rekorun peşinde
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Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyon olan Galatasaray, sezona veda ederken yeni bir rekor hedefliyor.

Son hafta öncesi puan farkını 11'e çıkaran Aslan, kendisine ait olan 'En çok puan farkı ile şampiyon olan takım' rekoru geçmeyi planlıyor. Göztepe'yi deplasmanda yendiği hafta, Fenerbahçe'nin Hatayspor'a kaybetmesiyle puan farkı 8'den 11'e yükseldi.

1988'DE 12 PUAN FARK ATMIŞTI

Şampiyon takımlarla ikinciler arasındaki en büyük fark, üç puanlı sistemin hayata geçtiği 1987-88 sezonunda yaşandı. O sezon Galatasaray 90 puanla zirveye çıkarken, Beşiktaş 12 puan gerisinde 78 puanla 2. oldu. İkinci en büyük fark 10 puan olarak kayıtlara geçti. 1988-89'da şampiyon F.Bahçe 93, Beşiktaş 83, 2012-13'te de Galatasaray 71, F.Bahçe 61 puan topladı.

KAZANIRSA 95 PUANLA KAPATACAK

Süper Lig'de son haftada G.Saray, 30 Mayıs Cuma günü evinde Başakşehir'i, Fenerbahçe de 31 Mayıs Cumartesi günü Konyaspor'u ağırlayacak. Cimbom, RAMS Park'ta kazanırsa sezonu 95 puanla kapatacak. F.Bahçe berabere kalırsa, fark 13'e çıkacak ve Galatasaray, kendi rekorunu geçecek. Sarı-lacivertliler, yenilirse puan farkı bu kez 14'e yükselecek.


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