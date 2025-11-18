18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
1-190'
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Galatasaray taraftarından Rodrygo'ya mesaj yağmuru!

Galatasaraylı taraftarlar, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo'nun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" yorumları yaptı.

calendar 18 Kasım 2025 19:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray taraftarından Rodrygo'ya mesaj yağmuru!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Brezilya ile Senegal arasında oynanan hazırlık maçının ardından yaşanan görüntüler, Galatasaray camiasında büyük bir heyecan yarattı.

Karşılaşmanın ardından Rodrygo, Galatasaraylı Ismail Jakobs ile formasını değiştirip sosyal medya üzerinden takibe başladı. Bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarların Brezilyalı yıldızı mesaj yağmuruna tutmasına neden oldu.

"COME TO GALATASARAY" MESAJLARI YAĞDI

Takipleşme sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Rodrygo'nun paylaşımlarının altını "Come to Galatasaray" yorumlarıyla doldurdu. Taraftarların yoğun ilgisi, Brezilyalı yıldızın adının yeniden Galatasaray transfer gündemine taşınmasına yol açtı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
