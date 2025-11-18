Galatasaray taraftarından Rodrygo'ya mesaj yağmuru!

Brezilya ile Senegal arasında oynanan hazırlık maçının ardından yaşanan görüntüler, Galatasaray camiasında büyük bir heyecan yarattı.



Karşılaşmanın ardından Rodrygo, Galatasaraylı Ismail Jakobs ile formasını değiştirip sosyal medya üzerinden takibe başladı. Bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarların Brezilyalı yıldızı mesaj yağmuruna tutmasına neden oldu.



"COME TO GALATASARAY" MESAJLARI YAĞDI



Takipleşme sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Rodrygo'nun paylaşımlarının altını "Come to Galatasaray" yorumlarıyla doldurdu. Taraftarların yoğun ilgisi, Brezilyalı yıldızın adının yeniden Galatasaray transfer gündemine taşınmasına yol açtı.



