Galatasaray taraftarından Beşiktaş derbisine özel hazırlık

Galatasaray taraftarı dev derbiye özel olarak hazırlanıyor. Biletleri tüketen Sarı-Kırmızılı futbolseverler ayrıca özel bir koreografi hazırlığına girdi.
Rams Park Stadyumu'nda Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek olan derbi öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın şov hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor.
Dev maç için satışa çıkan tüm biletler dün itibarıyla tükenmiş durumda. Kombine kart sahiplerinin de stada gelmesiyle birlikte, derbiyi tribünlerde 50 bin seyircinin izleyeceği tahmin ediliyor.
Planlanan organizasyonlara büyük ilgi
Galatasaraylı taraftarlar, maç önü için kulüp tarafından planlanan organizasyonlara da büyük ilgi gösteriyor. Stat ve çevresinde neredeyse tüm gün devam eden etkinlikler gerçekleştirilecek ve buradan ciddi bir gelir elde edilmesi hedefleniyor.
Store'da büyük hazırlık
Derbi günü taraftar ürünlerinin satıldığı store mağazasında da büyük bir hazırlık var. Ürün stokları yenilenirken yönetimin yeni ürünlerden de iyi bir gelir elde etmesi bekleniyor.
Rams Park Stadyumu'nda Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek olan derbi öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın şov hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor.
Dev maç için satışa çıkan tüm biletler dün itibarıyla tükenmiş durumda. Kombine kart sahiplerinin de stada gelmesiyle birlikte, derbiyi tribünlerde 50 bin seyircinin izleyeceği tahmin ediliyor.
Planlanan organizasyonlara büyük ilgi
Galatasaraylı taraftarlar, maç önü için kulüp tarafından planlanan organizasyonlara da büyük ilgi gösteriyor. Stat ve çevresinde neredeyse tüm gün devam eden etkinlikler gerçekleştirilecek ve buradan ciddi bir gelir elde edilmesi hedefleniyor.
Store'da büyük hazırlık
Derbi günü taraftar ürünlerinin satıldığı store mağazasında da büyük bir hazırlık var. Ürün stokları yenilenirken yönetimin yeni ürünlerden de iyi bir gelir elde etmesi bekleniyor.