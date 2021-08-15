Galatasaray taraftarı, Drogba ve Sneijder'i istiyor!

Galatasaray taraftarı, Drogba ve Sneijder'i Fatih Terim'in ekibinde görmek istiyor

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray taraftarı, Drogba ve Sneijder'i istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2021 11:57
Galatasaray taraftarının en büyük buluşma noktası Webaslan.com'un iOS ve Android uygulamaları üzerinden yapılan "Fatih Terim'in antrenör ekibinde en çok hangisini görmek isterdiniz?" anketinde 139 bin 480 oy kullanıldı.

Ankete katılanların %31'i Didier Drogba, %29.4'ü Wesley Sneijder, %20.2'si Bülent Korkmaz ve %19.4'ü ise Tugay Kerimoğlu'nu Fatih Terim'in ekibinde görmek istediği yönünde oy kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.