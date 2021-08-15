Galatasaray taraftarı, Drogba ve Sneijder'i istiyor!

Galatasaray taraftarının en büyük buluşma noktası Webaslan.com'un iOS ve Android uygulamaları üzerinden yapılan "Fatih Terim'in antrenör ekibinde en çok hangisini görmek isterdiniz?" anketinde 139 bin 480 oy kullanıldı.
Ankete katılanların %31'i Didier Drogba, %29.4'ü Wesley Sneijder, %20.2'si Bülent Korkmaz ve %19.4'ü ise Tugay Kerimoğlu'nu Fatih Terim'in ekibinde görmek istediği yönünde oy kullandı.
Ankete katılanların %31'i Didier Drogba, %29.4'ü Wesley Sneijder, %20.2'si Bülent Korkmaz ve %19.4'ü ise Tugay Kerimoğlu'nu Fatih Terim'in ekibinde görmek istediği yönünde oy kullandı.