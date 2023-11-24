Galatasaray, Salih Özcan'dan vazgeçmiyor

Galatasaray'da devre arası yapılmak istenen orta saha transferinde öne çıkan isim Salih Özcan oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Salih Özcan'dan vazgeçmiyor
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24 Kasım 2023 13:59
Galatasaray'da devre arası yapılmak istenen orta saha transferinde ilk aday olarak Salih Özcan belirlendi.

Sezon başında da sarı-kırmızılı ekip tarafından transfer edilmek istenen ancak kulübü Dortmund'un bırakmadığı Salih için Galatasaray yeniden temasa geçti.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında yapılan görüşmelerde Dortmund ile 8-10 milyon euro üzerinden pazarlık etmişti. Bununla birlikte Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe de Salih Özcan'ın durumunu yakından takip ediyor.

Bu sezon Dortmund formasıyla 11 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol katkısı sağlayamadı.

 
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