Galatasaray, sahasındaki son 17 maçı kaybetmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 17 maçta rakiplerine yenilmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, sahasındaki son 17 maçı kaybetmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2023 01:17
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 17 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 17 maçta 41 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Son 5 maçını kazandı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery