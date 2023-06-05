Galatasaray, sahasındaki son 17 maçı kaybetmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 17 maçta rakiplerine mağlup olmadı.
Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Sahasındaki son 17 maçta 41 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.
Son 5 maçını kazandı!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi.
Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Sahasındaki son 17 maçta 41 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.
Son 5 maçını kazandı!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi.
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