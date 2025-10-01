30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Galatasaray, sahasında Liverpool'a yine kaybetmedi!

Galatasaray, Avrupa kupalarında Liverpool'u konuk ettiği karşılaşmalarda hiç yenilmedi.

01 Ekim 2025 01:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, sahasında Liverpool'a yine kaybetmedi!
Galatasaray, uluslararası turnuvalarda konuk ettiği 3. maçta da Liverpool'a boyun eğmedi.

İki takım, bugünkü müsabakayla tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 5'inci kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Galatasaray ikinci galibiyetini alırken, Liverpool 1 galibiyette kaldı. İki karşılaşma ise berabere bitti.

İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 19 sene önce 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı.


"Cimbom" son olarak bugün karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yenerek rakibiyle iç sahada yaptığı 3. müsabakada 2. galibiyetini aldı. Bir maçta da beraberlik çıkaran sarı-kırmızılı ekip, yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
